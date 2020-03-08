Müteahhitle apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı
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Sancaktepe, Polis, 3. Sayfa

Müteahhitle apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı

Müteahhitle apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı Sancaktepe'de müteahhitle apartman sakinleri arasında rögar kokusu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı.

08.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:44
Müteahhitle apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı

Müteahhitle apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı

İSTANBUL - Sancaktepe'de müteahhitle apartman sakinleri arasında rögar kokusu nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Sancaktepe 'de Safa Mahallesi Cami Sokak'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi.İddiaya göre Müteahhitle apartman sakinleri arasında rögardan çıkan kötü kokudan dolayı tartışma çıktı. Apartmanda yaşayan A. Ö. ile müteahhit Ş. Ş. arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

Tartışmayı izleyen apartman sakinlerininde araya girmesi ile tartışma giderek büyüdü ve silahlar konuştu. Birbirlerine saldıran apartmandaki şahıslardan 3 kişi yaralandı.

Çevrede bulunan diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek inceleme başlattı. 3 kişi sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan yaralılardan Alican Ö. ile Seyithan Ö. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, müteahhit Ş.Ş. yaralandı. Kavgaya karışan şahısların aileleri olay yerinde fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Öte yandan, kavgada kullanılan silahlara polisler tarafından el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Müteahhitle apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı

Kaynak: İHA

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Müteahhitle apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı

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