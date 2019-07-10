Müteahhit sözleşmesi hak sahibince feshedilebilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, kentsel dönüşümde hak sahiplerince müteahhit sözleşmesinin feshedilebileceği belirtildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, kentsel dönüşümde hak sahiplerince müteahhit sözleşmesinin feshedilebileceği belirtildi.
"Hiçbir inşaat yarım kalmayacak" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kentsel dönüşümde inşaata 1 yıl içinde başlanmamışsa veya yapım işi durdurulmuşsa ve inşai faaliyete 6 aydır devam edilmiyorsa, hak sahiplerince müteahhit sözleşmesi feshedilebilecek" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Kısa mesafeyi duyunca çılgına dönen taksici, kadın yolcuyu indirmek istedi! Yolcu, o anları kaydetti
ABD'den Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandıracak açıklama: Türk yetkililer sondaj çalışmalarını durdurmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan ile yaptığı görüşmeyle ilgili ilk kez konuştu
Son Dakika Haberleri