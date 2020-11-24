Müteahhit ofisinde silahlı saldırıya uğradı
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Müteahhit ofisinde silahlı saldırıya uğradı

24.11.2020 23:38 | Son Güncelleme: 24.11.2020 23:42
Müteahhit ofisinde silahlı saldırıya uğradı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, müteahhit Mehmet Can Ö. (41) ofisinde bir arkadaşı ile oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, müteahhit Mehmet Can Ö. (41) ofisinde bir arkadaşı ile oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Mehmet Can Ö. hastaneye kaldırılırken, kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Olay, saat 19.30 sıralarında Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. Müteahhit Mehmet Can Ö. arkadaşı ile birlikte ofiste oturduğu sırada, kimliği belirsiz bir kişi geldi. Mehmet Can Ö.'ye bir anda iki el ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı. Mermiler, Mehmet Can Ö.'nün yüzünün sağ şakak kemiği ve sol bacağının diz alt kısmına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Can Ö., önce Didim Devlet Hastanesi'ne sonra da Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Can Ö.'nün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.Kaçan şüphelinin bulunması için polis çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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