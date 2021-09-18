Müteahhidin acı sonu: Eşine yardım ederken kilim kaydı, kırılan camlar boğazını kesti - Haberler
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Müteahhidin acı sonu: Eşine yardım ederken kilim kaydı, kırılan camlar boğazını kesti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Müteahhidin acı sonu: Eşine yardım ederken kilim kaydı, kırılan camlar boğazını kesti Mutfakta eşine yardım ederken düşen talihsiz adam, eşi ve 2 çocuğunun gözleri önünde feci şekilde can verdi Adana'da mutfakta kahvaltı hazırlayan eşine yardım etmek isteyen 55 yaşındaki Melik Ejder Çamur,...

Müteahhidin acı sonu: Eşine yardım ederken kilim kaydı, kırılan camlar boğazını kesti

Mutfakta eşine yardım ederken düşen talihsiz adam, eşi ve 2 çocuğunun gözleri önünde feci şekilde can verdi

ADANA - Adana'da mutfakta kahvaltı hazırlayan eşine yardım etmek isteyen 55 yaşındaki Melik Ejder Çamur, ayağının altındaki kilimin kayması sonucu dengesini kaybedip, cam olan mutfak kapısının alt kısmına başını çarptı. Kırılan cam parçaları boğazısını kesen Çamur, eşi ve 2 çocuğunun gözleri önünde feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk babası müteahhit Melik Ejder Çamur, sabah kahvaltısı için mutfakta hazırlık yapan eşine yardım etmek istedi. Mutfağa yönelen Çamur, ayağının altındaki kilimin parke olan zeminde kayması sonucu dengesini kaybetti. Talihsiz adam, hızla balkonun cam olan kapısının alt kısmına çarptı. Kırılarak parçalanan cam parçaları, Çamur'un boğazını kesti.

Melik Ejder Çamur'un başı camdan içeri girip diğer taraftan çıktı. Tüm bu yaşananlara tanıklık eden eşi ve iki çocuğu da büyük şok yaşadı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, cam kapıda kanlar içinde kalan Çamur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Evden ağıt sesleri yükselirken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı. Çamur'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Müteahhidin acı sonu: Eşine yardım ederken kilim kaydı, kırılan camlar boğazını kesti

Müteahhidin acı sonu: Eşine yardım ederken kilim kaydı, kırılan camlar boğazını kesti

Müteahhidin acı sonu: Eşine yardım ederken kilim kaydı, kırılan camlar boğazını kesti

Müteahhidin acı sonu: Eşine yardım ederken kilim kaydı, kırılan camlar boğazını kesti
İhlas Haber Ajansı / Serkan Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Müteahhidin acı sonu: Eşine yardım ederken kilim kaydı, kırılan camlar boğazını kesti - Haberler
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