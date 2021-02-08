Mutasyonlu virüs nedir? Mutasyonlu virüs hangi illerde var? Mutasyonlu virüs karantina bölgesi neresi?

2020'bib ilk günlerinden bu yana hayatımızı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde mutasyonlu virüs tedirginliği yaşanıyor. Ülkemizde de saptanan mutasyonlu virüs hakkında mutasyonlu virüs nedir? Mutasyonlu virüs hangi illerde var? Mutasyonlu virüs karantina bölgesi neresi gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

MUTASYONLU VİRÜS NEDİR?

İngiltere'de bilim insanları, Kent bölgesinde görülen ve tüm ülkede hızla yayılan koronavirüs varyantının, kaygı verici yeni değişiklere uğradığını açıkladı. Bazı örneklerde yapılan testlerde Güney Afrika ve Brezilya'da görülen E484K mutasyonuna rastlandı. Uzmanlar, bu değişimin aşıların etkinliğini etkileyebilecek olmasına karşın, ülkede kullanılan aşıların hâlâ sonuç vereceğini söylüyor.

Bazı araştırmalar, E484K'nın virüsün antikorlar olarak bilinen bağışıklık sisteminden kaçmasına yardım edebileceğine işaret ediyor. Fakat Moderna aşısının ilk sonuçları, aşının bu mutasyonun görüldüğü varyantlarda da etkili olduğunu gösteriyor. Ancak bağışıklık tepkisinin eskisi kadar güçlü ya da uzun süreli olmayabileceği vurgulanıyor. Yakında onay alması beklenen Novavax ve Janssen'in aşılarının da koruma sağlayabileceği belirtiliyor.

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.

MUTASYONLU VİRÜS HANGİ İLLERDE VAR?

Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüs görülen kent sayısının 23'e yükseldiğini belirtti.

MUTASYONLU VİRÜS KARANTİNA BÖLGESİ NERESİ?

İngiltere'den Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gelen ailede mutasyonlu virüs ortaya çıkınca 250 nüfuslu Karahöyük Mahallesi karantinaya alındı. Yapılan çalışmada çok sayıda pozitif vaka ve yeni mutasyonlu virüs tespit edildi.