Mutasyonlu virüs nedir? Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? Belirtileri nedir?

Mutasyonlu virüs nedir? Koronavirüs mutasyonunun Türkiye'de de ortaya çıkması endişeye neden oldu. Koronavirüsün daha hızlı yayılmasına neden olduğu iddia edilen mutasyon virüs 15 kişide görüldü. Mutasyonun ilk tespit edildiği ülke olan İngiltere'de yeni kısıtlama kararları alındı. Mutasyonlu virüs nedir? Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü?

Mutasyonlu virüs nedir? Mutasyonun anlamı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelen açıklama beraber yoğunlaşılan konulardan oldu. Bakan Koca, İngiltere'den uçuşların durdurulduğunu ve 15 kişide mutasyon görüldüğünü bildirdi. Kalıtsal materyalin normal kombinasyonunu değiştirmeyen, kalıtsal yapıda meydana gelen bütün değişiklik anlamına gelen mutasyon, üçe ayrılıyor.

MUTASYONLU VİRÜS NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı COVID-19 Sözlüğü'nde yer alan bilgilere göre mutasyon; bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik anlamına gelir.

RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.

MUTASYONLU VİRÜS HANGİ İLLERDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Koca, mutasyonlu virüsün 17 şehirde göründüğünü belirtti. 17 şehrin hangileri olduğuna dair ise henüz bir bilgi paylaşımı Sağlık Bakanı ve Bakanlık tarafından yapılmadı.

MUTASYONLU VİRÜS BELİRTİLERİ NEDİR?

NTV'nin haberine göre; İngiltere'deki 6 bin kişilik rastgele bir örneklemden alınan pozitif testlere dayanan sonuçlarda, aynı zamanda tat ve koku kaybının virüsün yeni formuna sahip olanları etkileme olasılığının daha düşük olduğu görüldü.

Bilim insanları daha önce yapılan çalışmalarla ilk olarak Kent şehrinde tespit edilen B117 varyantının virüsün orijinal versiyonundan yüzde 50-70 oranında daha bulaşıcı olduğunu ortaya koydu. Türkiye de dahil olmak üzere 60'dan daha fazla ülkeye uluşan mutant virüsün daha ölümcül olabileceğine dair bazı kanıtlar da bulunuyor. Ancak, konuya ilişkin araştırmalar sürüyor. Öte yandan, biri Güney Afrika'dan diğeri Brezilya'dan olmak üzere diğer iki mutasyonda B117'den daha düşük seviyelerde dünyada yayılıyor.

ONS tarafından yapılan analizde Kasım ile Ocak ayları arasında hem mutasyonlu virüs, hem de eski varyant ile enfekte olan insanların pozitif test etmeden bir hafta önceden yaşadığı semptomlar araştırıldı.

Araştırmanın sonuçları ise şu şekilde;

Yeni varyantla enfekte olan yaklaşık 3 bin 500 kişilik bir grupta hastaların;

% 35'i öksürük,

% 32'si yorgunluk,

% 25'i kas ağrısı,

% 21,8'si boğaz ağrısı,

% 16'sı tat kaybı,

% 15'i koku kaybı bildirdi.

Eski varyantla enfekte olan 2 bin 500 kişilik bir gruptaki hastaların ise;

% 28'i öksürük,

% 29'u yorgunluk,

% 21'i kas ağrısı,

% 19'u boğaz ağrısı

% 18'i tat ve koku kaybından muzdarip olduğunu açıkladı.

Bununla birlikte, her iki grupta da baş ağrısı, nefes darlığı, ishal ve kusma seviyelerinde fark yoktu.

MUTANT VİRÜS DAHA YÜKSEK VİRAL YÜKE NEDEN OLUYOR

Warwick Üniversitesi'nde virolog ve moleküler onkoloji profesörü olan Profesör Lawrence Young, virüsün yeni varyantında orijinal Wuhan virüsüne kıyasla 23 değişiklik olduğunu söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Young, "Virüsün farklı bölümlerindeki bu değişikliklerden bazıları vücudun bağışıklık tepkisini ve enfeksiyonla ilişkili semptomların sıklığını etkileyebilir. Yeni varyasyonla enfekte olanların daha fazla virüs ürettiğini biliyoruz. Bu durum daha fazla öksürük, kas ağrısı ve yorgunluğa neden olabilir" ifadelerini kullandı.