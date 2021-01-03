Mutasyonlu virüs görülen hastanın evi önünde jandarma temaslılar için nöbet tutuyor
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Mutasyonlu virüs görülen hastanın evi önünde jandarma temaslılar için nöbet tutuyor

03.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 03.01.2021 14:47
Mutasyonlu virüs görülen hastanın evi önünde jandarma temaslılar için nöbet tutuyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde, mutasyonlu koronavirüs görülen 40'lı yaşlardaki erkek ile temaslı olan 3 kişinin bulunduğu karantinadaki evin önünde jandarma nöbet tutmaya devam ediyor.

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde, mutasyonlu koronavirüs görülen 40'lı yaşlardaki erkek ile temaslı olan 3 kişinin bulunduğu karantinadaki evin önünde jandarma nöbet tutmaya devam ediyor. 

İngiltere'den Türkiye'ye hava yolu ile gelen vatandaşlara yapılan testlerin sonucunda mutasyonlu koronavirüs tespit edilen 15 kişiden biri olan 40'lı yaşlardaki erkek, Edremit ilçesinin turistik Kızılkeçili Mahallesi'ndeki evinde cuma günü karantinaya alındı. Aynı gün akşam saatlerinden itibaren de jandarma evin önünde nöbet tutmaya başladı. Mutasyonlu virüs tespit edilen hasta, dün ambulans ile Balıkesir il merkezinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait erkek öğrenci yurduna nakledildi.

Kırsal Kızılkeçili mahallesindeki evde ise, bu kişiyle temaslı olan aynı aileden 3 kişinin karantinası sürüyor. Kırsal mahallede yaşayan vatandaşlardan gelebilecek hasta ziyaretlerini ve her türlü teması engellemek amacıyla, jandarma evin önünde 24 saat nöbet tutmaya devam ediyor.

Bu arada evde yaşayan temaslı 3 kişinin koronavirüs testinin negatif çıktığı ve sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.  


- Balıkesir
Mutasyonlu virüs görülen hastanın evi önünde jandarma temaslılar için nöbet tutuyor
Mutasyonlu virüs görülen hastanın evi önünde jandarma temaslılar için nöbet tutuyor
Mutasyonlu virüs görülen hastanın evi önünde jandarma temaslılar için nöbet tutuyor
Mutasyonlu virüs görülen hastanın evi önünde jandarma temaslılar için nöbet tutuyor
Mutasyonlu virüs görülen hastanın evi önünde jandarma temaslılar için nöbet tutuyor
Mutasyonlu virüs görülen hastanın evi önünde jandarma temaslılar için nöbet tutuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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