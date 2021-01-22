Mutasyonlu Kovid-19 kaynaklı vakaların arttığı Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu
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Mutasyonlu Kovid-19 kaynaklı vakaların arttığı Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu

22.01.2021 20:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:04
Mutasyonlu Kovid-19 kaynaklı vakaların arttığı Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşlar geçici olarak durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu Kovid-19'dan kaynaklanan vakaların artması sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu Kovid-19'dan kaynaklanan vakaların artması sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mutasyonlu virüs sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlar için daha önce geçici durdurma kararı alındığını hatırlatarak "Bu ülkelere bugün itibarıyla artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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