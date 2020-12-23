Düşündüren mutasyon cevabı: Eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz
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Düşündüren mutasyon cevabı: Eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz

23.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:17

Düşündüren mutasyon cevabı: Eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz Dünya yeni tip korona virüsün (Covid-19) mutasyona uğramasından dolayı yeniden tedbirleri sıklaştırmayı konuşurken Gaziantep'te ise sokaklardaki doluluk görüntüsü ürkütmeye devam ediyor.

Düşündüren mutasyon cevabı: Eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz

GAZİANTEP - Dünya yeni tip korona virüsün (Covid-19) mutasyona uğramasından dolayı yeniden tedbirleri sıklaştırmayı konuşurken Gaziantep'te ise sokaklardaki doluluk görüntüsü ürkütmeye devam ediyor. Sokaktaki yoğunluğu gören vatandaşlar ise mutasyon sorusuna ise kalabalığı göstererek, "eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz" cevabını verdi.

Covid-19'un İngiltere'de mutasyona uğraması üzerine başlayan tartışmalar, Gazianteplileri endişelendirmedi. Bulaş oranı daha yüksek olan virüsün mutasyona uğramış halinden sonra dünya yeniden sıkı tedbirleri konuşurken Gaziantep'te te çarşı ve sokaklarda oluşan doluluk oranı ise ürkütücü boyuta ulaşıyor. Uyarı ve ikazlara rağmen dışarıya çıkan vatandaşlar ise mutasyon ile ilgili soruya ise düşündüren cevabı veriyor. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş, mutasyon ile ilgili soruya kalabalığı göstererek, "Bu koronayı çıkarttılar, Çin'e küfretmek istemiyorum ama Allah kahretsin. Sokakta da kimse maske takmıyor, umursamıyor. Hele şuraya bir bakın 'eskisinden korkmayan, yenisinden hiç korkmaz" cevabını verdi.

Düşündüren mutasyon cevabı: Eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz
Düşündüren mutasyon cevabı: Eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz
Düşündüren mutasyon cevabı: Eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz
Düşündüren mutasyon cevabı: Eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz
Düşündüren mutasyon cevabı: Eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz
Düşündüren mutasyon cevabı: Eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz
Düşündüren mutasyon cevabı: Eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz
Düşündüren mutasyon cevabı: Eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz
Düşündüren mutasyon cevabı: Eskisinden korkmayan yenisinden hiç korkmaz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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