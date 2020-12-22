Mutasyon ne kadar riskli? | "Birkaç haftada 23 mutasyon birikti"

İngiltere'de yeni keşfedilen mutasyonun virüsün bilinen formundan yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunun bildirilmesinin ardından İngiltere, ülkedeki önlemleri daha da sertleştirdi.