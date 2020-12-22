Mutasyon ne kadar riskli? | "Birkaç haftada 23 mutasyon birikti"
22.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:49
İngiltere'de yeni keşfedilen mutasyonun virüsün bilinen formundan yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunun bildirilmesinin ardından İngiltere, ülkedeki önlemleri daha da sertleştirdi.
İngiltere'de yeni keşfedilen mutasyonun virüsün bilinen formundan yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunun bildirilmesinin ardından İngiltere, ülkedeki önlemleri daha da sertleştirdi. Çok sayıda ülke İngiltere'ye uçuşları durdurdu. Peki, mutasyon ne kadar riskli? Mevcut aşıların etkinliğini yok edebilir mi?
Kaynak: DailyMotion.com