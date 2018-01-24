Mütareke İlkokulu 200 Fidan Yeşertecek

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu'nda başlattığı "Fidandan Ormana" projesine, Güzelyalı'daki Mütareke İlkokulu'nun birinci sınıf öğrencileri de dahil oldu.

Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu Sorumlusu Nurten Çıkıkçı'nın teklifi ile hayata geçirilen "Fidandan Ormana" adlı proje kapsamında Şükrü Çavuş Sait Eroğlu İlkokulu'ndan sonra Mütareke İlkokulu'nda da 200 öğrenciye fideler teslim edildi. Okul bahçesinde düzenlenen törene Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı İpek Demirtaş'ın yanı sıra Okul Müdürü Hakan Bakır ve Okul Aile Birliği yöneticileri katıldı. Törende çocuklara seslenerek ağaç sevgisini anlatan Proje Koordinatörü Nurten Çıkıkçı, öğrencilerin çevreye saygılı fertler olmasını istedi. Çıkıkçı, öğrencilere teslim edilen fidelerin pet şişe içerisinde yeşertilecek fidana dönüştürüleceğini, daha sonra Has Mahalle'de oluşturulacak Hatıra Ormanı'na dikileceğini söyledi. - BURSA