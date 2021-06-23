Mutabakata uymayan Yunanistan'a Türkiye'den NAVTEX'li yanıt

Mutabakata uymayan Yunanistan'a Türkiye'den NAVTEX'li yanıtTÜRKİYE ile imzaladığı 'Atina Mutabakat Muhtırası'na uymayan Yunanistan, turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yaptı.

Mutabakata uymayan Yunanistan'a Türkiye'den NAVTEX'li yanıt

TÜRKİYE ile imzaladığı 'Atina Mutabakat Muhtırası'na uymayan Yunanistan, turizm sezonunda tatbikat için Ege Denizi'nin uluslararası sularında askeri eğitim sahası ilanı yaptı. Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde 22 Haziran tarihli seyir duyuruları (NAVTEX) ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilanı gerçekleştirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye ve Yunanistan arasında 1988'de imzalanan 'Atina Mutabakat Muhtırası' ile yoğun turizm sezonunun olduğu 15 Haziran-15 Eylül'de Ege Denizi'nin uluslararası sularında tatbikat yapılmaması ve askeri eğitim sahası ilan edilmemesi karara bağlandı. Mutabakat muhtırası ile tesis edilen moratoryum periyodunu dikkate alan Türkiye, 2021 yılı harekat-eğitim faaliyetleri planlanmaları sırasında 15 Haziran-15 Eylül'de Ege Denizi uluslararası sularda saha ilanı yapmadı. Yunanistan ise mutabakata uymayarak, bu sene için moratoryum ile belirlenen dönemi de kapsayacak şekilde eğitim-tatbikat sahası ilan etti. Türkiye'nin moratoryuma saygılı tutumu ve diplomatik girişimlerine rağmen Yunanistan, ilan ettiği sahalarda moratoryuma uyma yönünde değişiklik yapmadı. Yunanistan'ın moratoryumu ihlal eden uygulamalarını yakından takip eden Türkiye için mütekabiliyet çerçevesinde aynıyla mukabele etmek zorunluluğu doğdu. Bunun üzerine Türkiye tarafından 22 Haziran'da yayımlanan seyir duyuruları (NAVTEX) ile Ege Denizi uluslararası sularında eğitim sahaları ilan edildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı