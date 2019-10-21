Mutabakata rağmen terör örgütü taciz ve tahrik ediyor

21.10.2019 13:30

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan PKK-PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde teröristlerin güvenli bölge dışına çekilme süreci devam ederken, mutabakata rağmen PKK-YPG'li teröristler tarafından 22 ihlal ve taciz gerçekleştirildi.

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG'nin belirlenen güvenli bölge dışına çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi için öngörülen 120 saatlik süre devam ederken, Türkiye teröristlerin güvenli bölge dışına çekilme sürecini yakından takip ediyor. ABD ile 17 Ekim tarihinde yapılan güvenli bölge mutabakatına rağmen PKK/YPG'li teröristler tarafından 22 taciz ve ihlal gerçekleştirildi.

Öte yandan, PKK-YPG ve yandaşları "#indictErdogan" (Zanlı Erdoğan) etiketiyle Twitter'da algı yönetimi yapmaya çalışıyor. Terör örgütü ve yandaşları tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik iftiralar atılırken, Türkiye'nin sivilleri ve çocukları hedef aldığı, kimyasal silah kullanıldığı gibi söylemlerle ters algı oluşturulmaya çalışılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA