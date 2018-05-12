Mutabakat Komitelerinin Çalışma Esasları Belirlendi

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'na tabi odalar arasında veya bu odalarla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki odalar arasında, üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek için toplanan mutabakat komitelerinin çalışma usul ve esasları belirlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kanuna tabi odalar arasında veya bu odalarla TOBB bünyesindeki odalar arasında üye kayıt zorunluluğu bakımından çıkacak anlaşmazlıkları çözümlemek üzere il ve ilçelerde mutabakat komiteleri kurulacak.

Mutabakat komiteleri, kanuna tabi veya TOBB bünyesindeki odaya kayıtlı şahsın, çalışma bölgesindeki odalardan hangisine kaydının aktarılacağı, her ikisinde de kaydının bulunması durumunda hangi odadaki kaydının silineceği konularını karara bağlayacak.

Mutabakat komitesi kararları, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sicil Yönetmeliği, ilgili mevzuat ve yürürlükteki Koordinasyon Kurulu kararına uygun alınacak. Birden fazla şahsa yönelik değerlendirme yapmak üzere toplanan komitede, her bir şahıs hakkında ayrı ayrı karar alınması gerekecek. Komitelerde bir veya birden fazla mesleğin tamamını ilgilendiren kararlar alınamayacak.

Karara esas teşkil eden hususlarda değişiklik olmadan aynı kişi ile ilgili olarak aynı konuda yeni bir karar alınamayacak.