Mutabakat huzur getirdi, M4 sivillerin dönüş yolu oldu

06.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:37

TÜRKİYE ve Rusya'nın ortak devriye görevi yapacağı İdlib'deki M4 Otoyolu'nu Türkiye ve Rusya arasında yapılan mutabakatın ardından, siviller terk ettikleri evlerine dönüş yolu olarak kullanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşmelerin sonunda İdlib'de ateşkes kararı alındı. İki liderin anlaşması ile hazırlanan mutabakatta, 15 Mart'ta stratejik öneme sahip M4 Otoyolu'nda Türk ve Rus askerleri tarafından ortak devriye yapılması kararlaştırıldı. Ortak devriye ile gözlerin çevrildiği yol ise ticaret yapan araçlar ile evlerine dönmek isteyen siviller tarafından kullanılmaya başlandı.

Otoyolu bombardıman nedeniyle evlerini terk eden siviller dönüş için kullanıyor.

Siviller, Türkiye'nin gayreti ile oluşan ateşkes sonrası rahatladıklarını ve M4'ü kullanarak güven içerisinde geri dönüşe geçtiklerini ifade ettiler. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını anlatan İdlibli siviller, Rus ve rejim güçlerinin ateşkesi ihlal etme ihtimalinin kendilerini korkuttuğunu kaydettiler.

Kaynak: DHA