Muta nikahı nedir? Muta nikahı nasıl kıyılır?

İslam anlayışı ve geleneği içerisinde pek çok farklı kavram bulunur. Bu kavramlardan bazıları insanların karşısına sıklıkla çıksa da, bazıları ise çok nadir duyulmaktadır. Muta nikahı nasıl kıyılır? Dinen bir sakıncası var mıdır? Muta nikahı nedir Muta nikahı nasıl kıyılır İşte tüm bu soruların cevabı sozcu.com.tr'de...

Muta Nikahı özellikle belirli Müslüman mezheplerinde hala kullanılmakta olan, kısa birlikteliklere izin veren bir nikah çeşididir.

MUTA NİKAHI NEDİR?

Muta nikahı özellikle ilk Müslüman topluluklarında uygulanan bir nikah türüdür. Günümüzde hala bazı şii mezheplerinde, özellikle de İran'da uygulanmaya devam etmektedir. Bu nikaha göre kadın ve erkek, aralarında belirli bir süre anlaşarak, belirli bir ücret karşılığında nikahlı kalabilirler. Genellikle bu tarz nikahlar oldukça kısa, hatta ortalama 3 gün sürmektedir. Fakat herhangi bir şekilde belirlenmiş olan minimum ya da maksimum süreler yoktur.

Muta nikahı halk arasında Acem - Fars nikahı, geçici nikah ya da anlaşma nikahı olarak da bilinmektedir. Özellikle İran'da çok kısa birliktelikler için bile muta nikahı yapılmaktadır ve hatta İran'ın bunu bir espiyonaj aracı olarak kullandığı da iddia edilmektedir.

Muta Nikahı Neden Yapılır?

Muta nikahı, bir kadın ve bir erkeğin birlikteliğinin, belirli bir ücret karşılığında ve belirli bir süre boyunca, dini olarak onaylanması amacıyla yapılmaktadır. Muta nikahı özellikle İran'da sıklıkla uygulanan bir nikah türüdür ve farklı şekillerde de yorumlanabilmektedir. Muta nikahı ile ortaya çıkan birliktelik, en az bir cinsel birleşme kadar ya da en çok 99 sene olabilir.

Muta Nikahını Kimler Kıyabilir?

Muta nikahı genellikle imamlar gibi dini görevliler tarafından kıyılabilmektedir. Bununla birlikte özellikte İran'da mollalar tarafından da kıyıldığı bilinmektedir. İran dışında farklı ülkelerde ve farklı mezheplerde de kılınan muta nikahları da, yine o mezhebin görevlendirdiği dini görevliler aracılığıyla kılınmaktadır.

Muta Nikahı Nasıl Bozulur?

Muta nikahı, nikahtan önce erkeğin ve kadının anlaştığı ve imamın ya da dini görevlinin de onayladığı süre sona erdiğinde kendiliğinden bozulur. Bazı surelerde geçen ayetlere bakıldığında, muta nikahı İslam alemi için haram kılınmış gibi görünmektedir. Fakat bu konu hakkında din alimleri ve Kuran-ı Kerim yorumcuları arasında bir ihtilaf bulunmaktadır. Dolayısıyla muta nikahının İslam dini açısından caiz olup olmadığı uzun yıllardır süren bir tartışmaya dönüşmüş, bu konu hakkında pek çok farklı görüş dile getirilmiştir. Aynı zamanda muta nikahının Türkiye sınırları içerisinde kılınması yasaktır.