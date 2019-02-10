Mut Zeytinyağı Dünyaya Açılıyor

Mut Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürsel Aydın, Çukurova Kalkınma Ajansı'ndan (ÇKA) sağladıkları hibe ile hayata geçirdikleri "Mut Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Projesi"yle Mut zeytinyağını dünyaya tanıtacaklarını söyledi

Yaptığı açıklamada, Mut zeytin ve zeytinyağının Türkiye pazarında kalitesi ile artan bir şekilde yer bulduğuna dikkat çeken Aydın, ÇKA projesiyle daha profesyonelce ve daha etkin tanıtım yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Mut ilçesinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde bin 300 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Aydın, "Mut, Akdeniz Bölgesi'nde en çok zeytin ağacına sahip olup 14 milyon zeytin ağacı bulunmakta. Bu ağaçlardan büyük bir bölümü yeni dikildi. Şu an yeni dikimler de dahil olmak üzere yıllık 200 bin ton civarında zeytin üretimimiz ve 100 bin ton zeytin sofralık, kalan 100 bin tonunun da yağını çıkartarak satıyoruz. Tamamen organik üretim yapılan Mut bölgesinde zeytin üreticilerimiz kesinlikle zirai mücadele yapmıyor. Elle topladığımız için asidi yok denecek kadar az. Mikro klima ortamından dolayı zararlı haşere yok. Yani kimyasal kullanmadan organik üretim yapıyoruz. Zeytin Dostu Derneği'nin Türkiye genelinde yaptığı yarışmada Mut zeytini ve zeytinyağının gerek aroması gerekse asit oranı ile Türkiye birincisi seçilmesi de kalitesini bir kez daha tescil etmiştir" ifadelerini kullandı.

Ege sanayicilerinin yeşil çizik zeytin ihtiyaçlarının çoğunu Mut'tan sağladıklarını ifade eden Aydın, "Nedeni ise Mut zeytini turfanda zeytindir. Ege ve Marmara sanayicileri Mut zeytinini ve zeytinyağını kendi bölgelerinin ürünleri ile harman yaparak kendi ürünlerinin kalitesini arttırıyorlar. Mut zeytinyağını kendi ürünlerinde hem asit düşürücü hem de aroma verici olarak kullanıyorlar. Bu da Mut zeytin ve zeytinyağının ulusal ve uluslararası kalitesinin göstergesidir. Artık bu tanıtımı daha etkin yaparak ve markalaşarak Mut zeytinini layık olduğu düzeye getirmek istiyoruz" dedi.

Şu an bölgede 15 adet el değmeden yağ üreten üretim tesisi olduğunu belirten Aydın, "Mut'un yüzde 90'ı zeytincilikle geçinirken, sektörün istihdama katkısı da büyüktür. Mut olarak artık amacımız, var olan bu gücümüzü iç ve dış pazara göstermek. Ayrıca hem bölgemize hem de ülkemize katma değer sağlamaktır" diye konuştu.

Mut zeytinyağı için coğrafi işaretini alarak tescilli 11 zeytinyağından birisi haline geldiklerini vurgulayan Aydın, "Mut zeytinyağını Avrupa'da da tescil etmek için hazırlıklara başladık. Bunun için gerekli laboratuvar testleri yapıldı. Test sonuçlarıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun coğrafi işaret tescili için başvuru yapacağız. Bu tescili de aldığımız zaman şu an farklı firmalar aracılığıyla yurt dışına gönderdiğimiz yağımız için daha kuvvetli bir tanıtım atağına geçme şansımız olacak" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA