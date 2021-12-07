Mut zeytinyağı, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mut zeytinyağı, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mut zeytinyağı, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, Türkiye'de zeytinyağının yüzde 15'inin Mut'ta üretildiğini belirterek, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, Türkiye'de zeytinyağının yüzde 15'inin Mut'ta üretildiğini belirterek, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

Başkan Kar, Mersin'de zeytin üretiminin yüzde 65'inin, Türkiye üretiminin ise yüzde 15'inin gerçekleştirildiği Mut'ta, 15 milyonun üzerinde kayıtlı zeytin ağacı bulunduğunu belirtti. İlçede üretilen zeytinyağına "Mut zeytinyağı" adıyla 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi alındığını hatırlatan Kar, "Bu yıl zeytinyağı dinglerinde 50 lira ve üreticide ise 55 liraya satılıyor" dedi. - MERSİN

Mut zeytinyağı, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Mut zeytinyağı, Azerbaycan ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Hasret sona erdi: 25 yıllık aranın ardından Libya'dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı

Hasret sona erdi: 25 yıllık aranın ardından Libya'dan gelen ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title