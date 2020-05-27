Mut'ta zeytinlik yangını Mersin'in Mut ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Derinçay Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Mut Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

Kaynak: AA