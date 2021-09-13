Mut'ta zeytin hasadı başladı

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 160 bin ton zeytin ve 15 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor.

Mersin'de zeytin üretiminin yüzde 65'i, Türkiye üretiminin ise yüzde 14'ünün gerçekleştirildiği Mut'ta, 15 milyon kayıtlı zeytin ağacı bulunuyor. İlçede üretilen zeytinyağına "Mut Zeytinyağı" adıyla 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

İlçede 11 zeytin salamura işleme tesisi ile 21 zeytinyağı fabrikasının faaliyette olduğunu söyleyen Mut Ziraat Oda Başkanı Hıdır Kar, Mut ilçesinde, 2021 yılında 160 bin ton zeytin ve 15 bin ton zeytinyağı rekoltesi beklediklerini ifade etti. Kar, "Bin 300 yıllık anıt zeytin ağacının bulunduğu ilçede bu yıl ürün az ama fiyatların düşük olması üreticiyi düşündürüyor. Hasadın 1 ay erken başlaması da etken oluyor. Zeytin fiyatları ise çok düşük. Elek gözüne göre en alt 1,50 liradan başlayıp 7 liraya kadar alıcı buluyor. Geçen yıla oranla 18 ila 20 lira arasında seyreden zeytinyağı ise 30 ila 35 lira arasında alıcı buluyor" dedi.

Üreticilerin zeytin hasadına erken başlaması nedeniyle fiyatlarında düşük olma sebebi olduğunu söyleyen Kar, "Aslında Ekim ayının 10'unda zeytin hasadının başlaması gerek. Şu an üretici erken hasattan dolayı hem kiloda hem de fiyat da zarar etmekte. Daha zeytin tam yağlanmadan toplanması endişe veriyor" dedi. - MERSİN