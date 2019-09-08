Mut'ta zeytin hasadı 10 gün önce başladı

08.09.2019 12:09

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 200 bin ton zeytin ve 30 bin tonda zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Zeytin fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatların iyi olması zeytin hasadına 10 gün önce başlandı.



İlçede 9 zeytin salamura işleme tesisi ile 13 zeytinyağı fabrikasının faaliyette olduğu Mut ilçesinde, 2019 yılında 200 bin ton zeytin ve 30 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor.



Mersin Büyükşehir Mut Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar, "ilçede, kayıtlı 10 milyon 500 bin zeytin ağacı yer alıyor. Kayıt dışıyla birlikte 12 milyon zeytin ağacı bulunmakta. 9 zeytin salamura işleme tesisi ile 13 zeytinyağı fabrikası faaliyette. Bin 300 yıllık anıt zeytin ağacının bulunduğu ilçede toplam 700 bin dekarlık alanın 280 bin dekar alanında zeytin üretimi yapılmakta. Ürün az ama fiyatlar çok iyi. Zeytin fiyatları ise iyi başladı. Elek gözüne göre en alt 2 liradan başlayıp 4,50 liraya kadar alıcı buluyor" dedi.



Mut Ziraat Odası Başkanlığı da yaptığı açıklamayla zeytin hasadına erken başlanmaması konusunda üreticileri uyardı. Açıklamada, "Zeytinde verim kaybının önlenmesi, kalitenin korunması ve arttırılması, yeni pazar ve fiyat istikrar arayışının devam etmesi nedeniyle ilçemizde zeytin hasadına Eylül ayının 20'sinden sonra başlanılması çiftçilerimizin menfaatine olacağından erken zeytin toplanmaması tavsiye olunur" dendi.



İlçede ilaçsız zeytin ve çok düşük asitli zeytinyağı üretildiğini söyleyen üreticiler ise, "Mut Ziraat Odası Başkanlığının zeytin alımının erken olduğunu söylemekte. Bizde katılıyoruz ama onların dediği tarihlerde zeytin fiyatlarının bir anda düşeceği korkusu ile zeytin hasadına erken başladık" diye konuştular. - MERSİN

Kaynak: İHA