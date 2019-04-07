Mut'ta Yemek Yarışması

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan yemek yarışmasının ön elemeleri tamamlandı.

Mut Halk Eğitimi Merkezince düzenlenen yarışmanın ön elemeleri, merkezin mutfağında yapıldı.

Ön eleme, yarı final ve final olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilen etkinlikte yarışmacılar, bir saat içinde 4 kişilik menü hazırlayıp jüriye sundular.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tuna Mutluyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmanın finalinin 29 Nisan'da yapılacağını belirterek, tat, kıvam, görünüş, mutfak çalışma düzeni ve temizliği kategorilerinin yer alacağını söyledi.

Mutluyol, yarışmanın birincisine yarım altın, ikincisine çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın verileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA