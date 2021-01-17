Mut'ta yaralı köpek tedavi altına alındı

Mersin'in Mut ilçesinde yaralı halde bulunan köpek tedavi altına alındı.

Mut Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yolda yaralı halde bir köpeğin bulunduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Bacağından ve sırtından yaralanan köpek, tedavi altına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, yaralı halde bulunan köpeğin tedavisine başlandığını ve durumun iyi olduğunu belirtti.

Şeker, belediye olarak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanları için ilçede farklı noktalara mama ve yem bıraktıklarını da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler