Mut'ta vatandaşlara erzak yardımı Mersin'in Mut ilçesinde 1000 aileye erzak yardımı yapıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde 1000 aileye erzak yardımı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Mut Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğinde hazırlanan yardımlar, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldı.

Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Gürsel Aydın, çalışmanın her yıl ramazan ayı çerçevesinde yapıldığını belirterek, toplumsal yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA