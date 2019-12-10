Mut'ta "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği

10.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:04

Mut'ta Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda bir araya geldi.



Geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan etkinlik kapsamında Mut Halk Eğitimi Merkezi el sanatları kursiyerleri, öğretmen ve idarecileri ile el sanatları ustaları Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda bir araya geldi.

Mut Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Tuna Mutluyol, yaptığı konuşmada etkinliğin geleneksel el sanatlarının korunarak yeni kuşaklara aktarılması ve tanıtılması için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Mutluyol, proje kapsamında her ay en az bir gün el sanatları ustaları ile kursiyerleri buluşturduklarını kaydetti.

Kaynak: AA