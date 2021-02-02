Mut'ta üreticilere ücretsiz zeytin fidanı dağıtıldı

Mut İlçe Ziraat Odasınca üreticilere ücretsiz zeytin fidanı dağıtıldı.

Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, Salı Pazarı'nda düzenlenen fidan dağıtımında, ilçede zeytinciliği geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

İlçede 15 milyon zeytin ağacının bulunduğunu ifade eden Kar, bu sayıyı arttırmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından üreticilere 60 bin zeytin fidanı verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler