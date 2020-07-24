Mut'ta turizmi geliştirme çalışmaları
Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçede turizme kazandırılması planlanan bölgelerde inceleme yaptı.
24.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:49
Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçede turizme kazandırılması planlanan bölgelerde inceleme yaptı.
Köken, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu'nun eşlik ettiği programda, turizme açılması düşünülen yerlerde inceleme yapıp ilgililerden bilgi aldı.
Altunsu da yatırımları geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Kaynak: AA