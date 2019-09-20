Mut'ta trafik denetimi

Mut'ta trafik denetimi

Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi.

20.09.2019 17:02
Mut'ta trafik denetimi

Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi.

Mut-Ermenek kara yolu Kadıköy mevkisinde denetim yapan ekipler, sürücülere trafik kuralları konusunda uyarıda bulundu.

Yapılan uygulamalar sonucunda ekipler, jandarma trafik sorumluluğundaki alanında trafik kazası olaylarında önemli ölçüde düşüş, sürücülerde ise trafik kurallarına uyma bilincinde artış olduğunu tespit etti.

Ekiplerin, uygulamalarını belli aralıklarla sürdürecekleri bildirildi.

Kaynak: AA
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