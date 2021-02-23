Mut'ta TOKİ evleri inşaatı devam ediyor

Mut ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan 330 sosyal konutun inşaatı devam ediyor.

Mut ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan 330 sosyal konutun inşaatı devam ediyor.

İlçe merkezinde Deveci Mahallesinde önceki TOKİ evlerinin yanına yapılan ikinci etap evlerinin bu yıl içinde tamamlanıp sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Yükleyici firma yetkilisi Ertan Yumlu, AA muhabirine, yatay mimarinin esas alındığı konutların yüksekliklerinin zemin artı 3 kat olacağını belirtti.

İnşa edilecek 330 konutun 255'inin 2+1, 99'nun 3+1 olacağını ifade eden Yumlu, "4 dükkan, 150 kişilik cami ve şadırvan yapılacak. İnsanları tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak, yardımlaşmayı canlı tutacak projeler inşa ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler