Mut'ta "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu" açıldı
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Mut'ta "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu" açıldı

Mut ilçesinde "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu" açıldı.

06.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:48
Mut'ta

ilçesinde "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu" açıldı.

Mut Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta, 20 üretici kadın tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili bilgi alıyor.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, kurs açılışında yaptığı konuşmada, kursun üreticilere fayda sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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