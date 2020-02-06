Mut'ta "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu" açıldı
Mut ilçesinde "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu" açıldı.
06.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:48
Mut ilçesinde "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu" açıldı.
Mut Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta, 20 üretici kadın tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili bilgi alıyor.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, kurs açılışında yaptığı konuşmada, kursun üreticilere fayda sağlayacağını kaydetti.
Kaynak: AA