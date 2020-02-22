Mut'ta tarihi mezar çevresinde düzenleme çalışması
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Mut'ta tarihi mezar çevresinde düzenleme çalışması

Mut Kaymakamı Muammer Köken, Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu Nureddin Bey'in ilçedeki mezarının çevresinin düzenleneceğini belirtti.

22.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:22
Mut'ta tarihi mezar çevresinde düzenleme çalışması

Kaymakamı Muammer Köken, Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu Nureddin Bey'in ilçedeki mezarının çevresinin düzenleneceğini belirtti.

Köken, Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliğine sahip çıkmayı amaçladıklarını ifade ederek, mezar ve kalıntılarının bölge kültürü açısından önemini anlattı.

Araştırmacı yazar Şerafettin Güç de mezar ve çevresindeki çalışmasıyla ilgili projenin, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğüne sunulduğunu aktardı.

Kaynak: AA
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