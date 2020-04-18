Mut'ta sokak hayvanları unutulmadı
Mersin'in Mut ilçesinde, yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanları için mama, yem ve su bırakıldı.
18.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:49
Mersin'in Mut ilçesinde, yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanları için mama, yem ve su bırakıldı.
Mut Kaymakamlığı "Vefa Sosyal Detek Grubu" ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ilçede, hayvan severlerin yerine sokak hayvanlarıyla ilgilendi.
Ekipler, sokaklara mama, yem ve su bıraktı.
İlçe Kaymakamı Muammer Köken, sokak hayvanları için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: AA