Mut'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 3 kişiye para cezası Mersin Mut ilçesinde, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye para cezası kesildi.

Mersin Mut ilçesinde, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ve polis ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları ile ana caddelerde uygulama yaptı. Çalışmada sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye para cezası verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA