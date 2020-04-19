Mut'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye para cezası
Mersin Mut ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye para cezası kesildi.
19.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:46
Mersin Mut ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye para cezası kesildi.
Jandarma ve polis ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları ile ana caddelerde uygulama yaptı.
Çalışmada kısıtlamaya uymayan 3 kişiye para cezası verildi.
Kaynak: AA