Mut'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye para cezası Mersin Mut ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye para cezası kesildi.

Mersin Mut ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3 kişiye para cezası kesildi.

Jandarma ve polis ekipleri, ilçe giriş ve çıkışları ile ana caddelerde uygulama yaptı.

Çalışmada kısıtlamaya uymayan 3 kişiye para cezası verildi.

Kaynak: AA