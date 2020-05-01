Mut'ta silahlı kavga 1 yaralı
01.05.2020 04:08 | Son Güncelleme: 01.05.2020 04:08
Mersin'in Mut ilçesinde silahlı kavga sonucunda çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesinde silahlı kavga sonucunda çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
Olay Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. R.A (17) ile S.A (19) arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. S.A. av tüfeğiyle R.A'yı bacağından vurdu.
Yaralı olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olaydan sonra yakalanan S.A. gözaltına alındı. - MERSİN
Kaynak: İHA