Mut'ta sel nedeniyle uygulanan zorunlu su kesintisi sona erdi

MERSİN (İHA) – Mersin'in Mut ilçesinde 18 Haziran 2019'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle zorunlu su kesintisi uygulanan 16 mahalleye yeniden su verildiği bildirildi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mut ilçesinde 18 Haziran'da meydana gelen sel felaketinden kaynaklı olarak, ilçe merkezini besleyen ana su kaynağındaki bulanıklık ve ana aktarma filtresinde tıkanma sorunu yaşandığı ve bu soruna bağlı olarak ilçe merkezi dahil 16 mahalleye su verilemediği belirtildi.

Yaşanan bu olumsuzluğun giderilebilmesi ve içme suyunun ivedi olarak temin edilebilmesi amacıyla MESKİ Genel Müdürlüğü Mut Şube Müdürlüğü tarafından gerekli müdahaleler ve önlemlerin alındığı ifade edilen açıklamada, "Mersin Emniyet Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliğinden kurbağa adam (dalgıç) görevlendirilmesi talep edilmiştir. Eş zamanlı olarak çalışmalar yapılmış ve ilçeye temiz ve sağlıklı su temini sağlanmıştır. Bu çerçevede, Mut ilçemizde sel nedeniyle bazı mahallelerde uygulanan zorunlu su kesintisi sona ermiştir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA