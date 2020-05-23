Mut'ta şehitlik ziyareti
Mut Kaymakamı Muammer Köken, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.
23.05.2020 14:17 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:17
Mut Kaymakamı Muammer Köken, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.
Yeni Mezarlık'taki düzenlenen törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.
Kaymakam Köken ve beraberindekiler, mezarlara çiçek bırakıp, su döktü.
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Kaynak: AA