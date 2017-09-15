Mut'ta Samanlık Yangını

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaköy'de Mehmet Şahin'e samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, samanlık yangınını kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında ekipler soğutma çalışması yaptı.



Yaklaşık 50 balya samanın zarar gördüğü, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi. - MERSİN