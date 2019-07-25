- Mut'ta sahte içki operasyonu

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde son günlerde yaşanan metil alkol ölümlerinin ardından operasyon yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri alınan bir ihbar üzerine İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir tekel büfesine 42 plakalı bir kamyondan etil Alkol indirildiği bilgisi aldı. İş yerine yapılan baskında 144 adet etil Alkol ile içki yapımında kullanılan 40 adet votka kiti (aroması), 20 adet malt kiti (aroması), 2 adet anason kiti (aroması) ele geçirildi.

Soruşturmayı derinleştiren Mut Asayiş Büro ekipleri Etil Alkollerin Adana İlinde bir ambardan yüklediğini, Silifke ilçesinde de bir tekel büfesine bin 260 adet daha etil Alkol indirildiğini tespit etti.

Konuyla ilgili olarak Adana ve Silifke Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilerek Silifke Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bin 260 adet etil Alkol ele geçirildi.

Operasyonda Kamyon şoförü ve Tekel Büfe sahibi gözaltına alındığı ve emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA