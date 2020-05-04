Mut'ta ruhsatsız kuru sıkı tabanca taşıyan kişiye para cezası
04.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:04
Mersin'in Mut ilçesinde kuru sıkı tabanca taşıyan 19 yaşındaki gence 1586 lira ceza kesildi.
Mersin'in Mut ilçesinde kuru sıkı tabanca taşıyan 19 yaşındaki gence 1586 lira ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim sırasında Karşıyaka Mahallesi'ndeki parkta oturan H.C.B'den şüphelendi.
Kontrol sırasında ruhsatsız kuru sıkı tabanca taşıdığı tespit edilen H.C.B'ye 1586 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA