Mut'ta ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda paketi desteği
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Mut'ta ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda paketi desteği

Mut'ta ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda paketi desteği
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Mut Kaymakamlığı koordinasyonunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ilçede ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda paketi yardımı yapılıyor.

Mut Kaymakamlığı koordinasyonunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ilçede ramazanda ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve gıda paketi yardımı yapılıyor.

Mut Öğretmenevi mutfağında hazırlanan yemekler Vefa Sosyal Destek ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekiplerince ilçede yaşayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 50 vatandaşın evlerine servis ediliyor.

Ekipler ayrıca ihtiyaç sahiplerine gıda paketi yardımı da yapıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, yaptığı açıklamada hazırlanan 3 çeşit sıcak yemeğin ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

Gergin, yemeklerin yapımında ve dağıtılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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