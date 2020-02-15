: Mut'ta Kur'an-ı Kerim kurslarına yoğun ilgi

15.02.2020 20:33 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:35

Mut Halk Eğitimi Merkezince açılan Kur'an-ı Kerim kurslarında 600 kişi eğitim görüyor.

Halk Eğitim Merkezi'nin Müdürü Tuna Mutluyol, İlçe Müftülüğüyle düzenlendikleri çalışma kapsamında toplamda 40 kurs açıldığını belirtti.

Vatandaşların, kurslara katılımının yoğun olduğunu aktaran Mutluyol, ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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