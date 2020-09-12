Mut'ta Kovid-19'la tedbirleri denetimi
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Mut'ta Kovid-19'la tedbirleri denetimi

Mersin'in Mut ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan filyasyon ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mut'ta Kovid-19'la tedbirleri denetimi
12.09.2020 10:33 | Son Güncelleme: 12.09.2020 10:36

Mersin'in Mut ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan filyasyon ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mut Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Mut Devlet Hastanesi tarafından oluşturulan filyasyon ekipleri vaka sayılarının artışını önlemek için ilçede denetimlerini sıklaştırdı.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, ilçede Kovid-19 tedbirlerini etkili bir şekilde uyguladıklarını söyledi.

Ekiplerin saat farkı gözetmeksizin çalıştığını dile getiren Köken,"Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlık durumlarının kontrol edilmesi ve evden çıkamamaları durumunda oluşan ihtiyaçların giderilmesi konusunda çalışmalara yoğunluk verdi. Gerekli denetimler için ilçemizde çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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