Mut'ta kooperatifçilik çalışmaları

22.08.2019 15:32

Mersin'in Mut ilçesinde, kooperatifçilik çalışmaları için panel düzenlendi.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Ziraat Odası'nda düzenlenen panelde, ilçede 691 bin dekar alanda tarımsal faaliyet yürütüldüğünü söyledi.

Tarımda en yüksek payın 281 bin dekarla zeytincilikte olduğunu kaydeden Bayır, "Üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasını daraltmak için, sermaye ve teknolojik yenilikler için kooperatif zorunluluktur." dedi.

Bayır, 102 mahalleyi kapsayacak kooperatif ile ürünlerin daha iyi pazarlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA