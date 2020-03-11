Mut'ta jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
Mut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
11.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:46
Mut İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğrencilerine jandarma ekiplerince emniyet kemeri kullanımı, karşıdan karşıya geçerken yayaların uymaları gereken kurallar, karayolu güvenliği ve trafik kuralları konularında bilgi verildi.
Eğitimde jandarma timleri öğrencilerin yönelttiği soruları da cevapladı.
Kaynak: AA