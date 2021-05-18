Mut'ta hasar gören bahçelerde inceleme yapıldı
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Mut'ta hasar gören bahçelerde inceleme yapıldı

Mut'ta hasar gören bahçelerde inceleme yapıldı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan zirai don nedeniyle zarar gören elma bahçelerinde hasar tespit çalışması yaptı.

Mersin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan zirai don nedeniyle zarar gören elma bahçelerinde hasar tespit çalışması yaptı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ve Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, beraberindeki ekiplerle birlikte 10 Mayıs'ta etkili olan zirai don nedeniyle zarar gören elma ağaçlarının bulunduğu bölgeleri ziyaret etti.

Bilgi aldıkları üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Bayır ve Kar, meyveleri zarar gören ağaçlarda incelemelerde bulundu.

İlçenin yüksek kesimlerindeki 1298 rakımlı Dağpazarı Mahallesi'ndeki bahçelerde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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