Mut'ta girişimci kadınların lavanta fideleri toprakla buluştu
Mersin'in Mut ilçesinde kadın girişimciler lavanta üretimine başladı.
21.05.2020 16:25 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:25
Mersin'in Mut ilçesinde kadın girişimciler lavanta üretimine başladı.
Mut Kaymakamlığının öncülüğünde düzenlenen çalışmada, Halk Eğitim Merkezi'nden "Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği" kursu alan kadınlara fidan verildi.
Fidanlar, ilçedeki belirli noktalarda toprakla buluşturuldu.
Girişimcilerden 55 yaşındaki Kevser Gün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lavanta yağı ve balı üretmeyi hedeflediğini anlattı.
Kaynak: AA