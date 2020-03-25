Mut'ta gıda denetimi yapıldı Mut Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerinde gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Mut Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerinde gıda ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Müdür Ekrem Bayır, yaptığı açıklamada, halk sağlığını koruma amacıyla iş yerlerinde gıda denetimlerini üst düzeye çıkardıklarını belirtti.

Bayır, kontrollerde ekiplerin öncelikle toplu tüketim yerleri olmak üzere tüm gıda işletmelerinde çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadığının denetlediğini kaydetti.

Kaynak: AA