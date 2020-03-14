Mut'ta fazla tuz tüketiminin zararlarına dikkat çekildi Mersin'in Mut ilçesinde, "Tuza Dikkat Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Mersin'in Mut ilçesinde, "Tuza Dikkat Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Mut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinliklerde, vatandaşlara sağlıklı beslenme, böbrek sağlığı ve aşırı tuz tüketiminin zararları konusunda bilgiler verildi.

Vatandaşların katılımıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü de düzenlendi.

Kaynak: AA