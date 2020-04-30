Mut'ta esnafa maske dağıtıldı
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Mut'ta esnafa maske dağıtıldı

Mersin'in Mut ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Mut'ta esnafa maske dağıtıldı
30.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:38

Mersin'in Mut ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Mut Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince ilçedeki sanayi sitesi ve toptancı hali esnafına maske dağıtıldı.

Açıklamada vatandaşların özellikle temizlik konusuna dikkat etmeleri, sosyal mesafelerini koruması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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